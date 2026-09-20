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Hatay Antakya'da metruk binada çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı

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Hatay Antakya'da metruk binada çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı
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Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Dutdibi Mahallesi'nde metruk binada çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Alevlerin çevreye yayılması önlenirken bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde metruk binada çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı.

Dutdibi Mahallesi'nde bulunan metruk binada yangın çıkması üzerine ekipler bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevlerin çevreye yayılması önlenerek yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. Ekiplerin çalışmasıyla olay yerindeki yangın müdahalesi tamamlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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