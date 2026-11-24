Hatay Antakya'da kamyonetle çarpışan traktör ikiye bölündü, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın Antakya ilçesinde Antakya-Reyhanlı yolu Canbolat Mahallesi kavşağında traktör ile kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünen traktörün sürücüsü yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı.
Hatay'da kamyonetle çarpışarak ikiye bölünen traktörün sürücüsü yaralandı.
Kaza; Antakya - Reyhanlı yolu Canbolat Mahallesi kavşağında yaşandı. Kavşakta; seyir halindeki traktör ve kamyonet çarpıştı. Kazada traktör ikiye bölünürken, sürücü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı