Hatay Antakya'da ev yangını kısa sürede kontrol altına alındı, can kaybı yok

Hatay Antakya'da ev yangını kısa sürede kontrol altına alındı, can kaybı yokGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, ekiplerin koordineli müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, yangının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Hatay'da alevlerin yükseldiği ev yangını, ekiplerin koordineli müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. Yangına ekipler tarafından koordineli şekilde müdahale edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. ı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı