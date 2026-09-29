Haberler

Hatay Antakya'da ev yangını kısa sürede kontrol altına alındı, can kaybı yok

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Antakya'da ev yangını kısa sürede kontrol altına alındı, can kaybı yok
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, ekiplerin koordineli müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, yangının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Hatay'da alevlerin yükseldiği ev yangını, ekiplerin koordineli müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. Yangına ekipler tarafından koordineli şekilde müdahale edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. ı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Eyüpsultan Camii'nde silah sesleri! 2 kişi gözaltında

Cemaat birbirine girdi! Eyüpsultan Camii'nde silah sesleri
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Montella'dan protestolar için açıklama: Yuhalanmayı ve ıslıklanmayı hak ettik

Protestolar için olay yanıt: Yuhalanmayı ve ıslıklanmayı...
Sinirli şekilde soyunma odasına giden Arda Güler'i şaşırtan istek! Rakip oyuncuyu kırmadı

Sinirli şekilde soyunma odasına giden Arda Güler'i şaşırtan istek
Husiler ilerledi, Yemen alarma geçti! Genel seferberlik ilan edildi

Savaş giderek şiddetleniyor! Ülke genelinde seferberlik ilan edildi
Şampiyonluk bekledikleri sezona felaketle başladılar

Şampiyonluk bekledikleri sezona felaketle başladılar
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ''istifa'' tezahüratlarına dayanamadı

''İstifa'' tezahüratlarına dayanamadı
İsrailli rakibini yenerek dünya şampiyonu olan milli sporcuya Kastamonu'da coşkulu karşılama

İsrailli rakibini yenip dünya şampiyonu oldu! Krallar gibi karşılandı
Yok artık Montella! İstifası beklenirken yaptığı açıklama pes dedirtti

Bizimle dalga geçiyor! İstifası beklenirken yaptığı açıklamaya bakın