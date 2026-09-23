Haberler

Hatay Antakya'da 122 kök Hint keneviri ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Antakya'da 122 kök Hint keneviri ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antakya'da 21 Eylül'de bir ev ve bahçesinde yapılan aramada 122 kök Hint keneviri, 14 kilo 752 gram kubar esrar, ruhsatsız tabanca ve 100 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı, ikisi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Hatay'da polis ekipleri tarafından müstakil evin bahçesinde yapılan aramada boyları 4 metreyi bulan 122 kök Hint keneviri, silah ve kubar esrar ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Polis ekipleri tarafından 21 Eylül günü günü Antakya ilçesinde bir ikamet ve bahçesinde yapılan aramalarda; boyutları 1 metre ile 4 metre arasında değişen 122 kök Hint keneviri bitkisi, 14 kilo 752 gram kubar esrar, 1 adet terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 100 adet mermi ele geçirildi. Konuyla ilgili; S.A., M.A. ve S.A. isimli şahıslar gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkemece M.A. ve S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken S.A. ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fon soruşturmasında 5 yeni tutuklama

Fon soruşturması büyüyor! Yeni tutuklamalar geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kastamonu İnebolu'da ev yangını üç eve daha sıçradı, ekipler müdahale ediyor

Bir evde başladı, köyü alarma geçirdi! Alevler evden eve sıçrıyor
Erdoğan'ın başdanışmanından fon krizine ilişkin ilk açıklama

Erdoğan'ın başdanışmanından piyasaları sarsan kriz için ilk açıklama
Amedspor'da bilet izdihamı: Tam 122 bin kişi

Amedspor'da izdiham: Tam 122 bin kişi...
Netanyahu ABD'ye ayak basıp kaçacak! Korku planları değiştirdi

Dünya liderlerinin katıldığı zirve için gündem yaratacak karar
Ankara'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi: Keçiören'de çöken yol araçları yuttu

Başkente 3.5 saatlik yağmur yetti! Geride bu fotoğraflar kaldı

Haaland'dan Türkçe şarkı sürprizi! Bakın ne dinliyor

Dinlediği Türkçe şarkı olay oldu!
Fıtık ameliyatı hayatını kararttı: Fransız oyuncu Arnaud Denis ötanazi ile can verdi

Bir ameliyat hayatını kararttı: Yıllarca süren acıyı kendisi bitirdi