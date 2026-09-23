Hatay Antakya'da 122 kök Hint keneviri ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı

Hatay'da polis ekipleri tarafından müstakil evin bahçesinde yapılan aramada boyları 4 metreyi bulan 122 kök Hint keneviri, silah ve kubar esrar ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Polis ekipleri tarafından 21 Eylül günü günü Antakya ilçesinde bir ikamet ve bahçesinde yapılan aramalarda; boyutları 1 metre ile 4 metre arasında değişen 122 kök Hint keneviri bitkisi, 14 kilo 752 gram kubar esrar, 1 adet terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 100 adet mermi ele geçirildi. Konuyla ilgili; S.A., M.A. ve S.A. isimli şahıslar gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkemece M.A. ve S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken S.A. ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı