Hatay Altınözü'nde yan yatan minibüsteki 3 yaralı itfaiye tarafından kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Yolağzı Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs yan yattı. Kazada yaralanan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Yolağzı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs yan yattı. Kazada yaralanan 3 kişi, itfaiye ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ekipler tarafından olay yerinde gerekli emniyet tedbirleri alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı