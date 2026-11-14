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Hatay Altınözü'nde kontrolden çıkan otomobil zeytinliğe uçtu, sürücü yaralandı

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Hatay Altınözü'nde kontrolden çıkan otomobil zeytinliğe uçtu, sürücü yaralandı
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Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Çetenli Mahallesi'nde kontrolden çıkan otomobil zeytinliğe uçtu ve sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi; kaza sonrası bölgede emniyet tedbirleri alındı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle zeytinliğe uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Çetenli Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil zeytinliğe uçtu. Kazada yaralanan sürücü, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza sonrası bölgede gerekli emniyet tedbirleri alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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