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Hatay Altınözü Atayurdu'da devrilen traktörün altından 3 yaralı çıkarıldı

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Hatay Altınözü Atayurdu'da devrilen traktörün altından 3 yaralı çıkarıldı
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Hatay'ın Altınözü ilçesi Atayurdu Mahallesi'nde traktörün devrilmesi sonucu altında kalan 3 kişi yaralandı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi, bölgede emniyet tedbirleri alındı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde devrilen traktörün altında kalarak ezilen 3 kişi yaralandı.

Kaza; Altınözü ilçesi Atayurdu Mahallesi'nde yaşandı. Traktörün devrilmesi sonucu yaşanan kazada 3 kişi altta kalarak yaralandı. Kazanın ardından ekipler bölgeye sevk edilerek kurtarma çalışması başlattı.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle traktörün altında kalan 3 kişi bulunduğu yerden çıkarıldı ve kazada yaralanan vatandaşlar sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza nedeniyle bölgede gerekli emniyet tedbirleri sağlandı. Yaralıların sağlık ekiplerine teslim edilmesinin ardından olay yerindeki çalışmalar sürdürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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