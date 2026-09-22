Hatay Altınözü Atayurdu'da devrilen traktörün altından 3 yaralı çıkarıldı

Hatay Altınözü Atayurdu'da devrilen traktörün altından 3 yaralı çıkarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Altınözü ilçesi Atayurdu Mahallesi'nde traktörün devrilmesi sonucu altında kalan 3 kişi yaralandı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi, bölgede emniyet tedbirleri alındı.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde devrilen traktörün altında kalarak ezilen 3 kişi yaralandı.
Kaza; Altınözü ilçesi Atayurdu Mahallesi'nde yaşandı. Traktörün devrilmesi sonucu yaşanan kazada 3 kişi altta kalarak yaralandı. Kazanın ardından ekipler bölgeye sevk edilerek kurtarma çalışması başlattı.
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle traktörün altında kalan 3 kişi bulunduğu yerden çıkarıldı ve kazada yaralanan vatandaşlar sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kaza nedeniyle bölgede gerekli emniyet tedbirleri sağlandı. Yaralıların sağlık ekiplerine teslim edilmesinin ardından olay yerindeki çalışmalar sürdürüldü.