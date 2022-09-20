Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay 3. sayfa haberi | Hatay'da 2 bin 210 litre sahte rakı ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Hatay 3. sayfa haberi | Hatay'da 2 bin 210 litre sahte rakı ele geçirildi

Hatay 3. sayfa haberi... Hatay'ın Defne ilçesinde 2 bin 210 litre sahte rakı ele geçirildi.

Hatay'ın Defne ilçesinde 2 bin 210 litre sahte rakı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Defne İlçe Jandarma Komutanlığı uygun olmayan koşullarda yasadışı olarak üretilen kaçak içki imalatı yapıldığı ve satıldığı bilgisini aldı. Büyükçat Mahallesi'nde bir ev ve eklentilerinde yapılan aramada bidon, damacana ve şişeler içerisinde toplam 2 bin 210 litre sahte rakı ele geçirildi.

Olayla ilgili S.G. adlı şüpheli gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Hisarcık Hatay 3. Sayfa Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title