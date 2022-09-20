Hatay 3. sayfa haberi | Hatay'da 2 bin 210 litre sahte rakı ele geçirildi

Hatay'ın Defne ilçesinde 2 bin 210 litre sahte rakı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Defne İlçe Jandarma Komutanlığı uygun olmayan koşullarda yasadışı olarak üretilen kaçak içki imalatı yapıldığı ve satıldığı bilgisini aldı. Büyükçat Mahallesi'nde bir ev ve eklentilerinde yapılan aramada bidon, damacana ve şişeler içerisinde toplam 2 bin 210 litre sahte rakı ele geçirildi.

Olayla ilgili S.G. adlı şüpheli gözaltına alındı. - HATAY