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Hastanede baygın halde bulunan erkek hemşire hayatını kaybetti

Hastanede baygın halde bulunan erkek hemşire hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Samsun'da görev yaptığı hastanede baygın halde bulunan erkek hemşire hayatını kaybetti.

Samsun'da görev yaptığı hastanede baygın halde bulunan erkek hemşire hayatını kaybetti.

Olay, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Tıp Fakültesi Hastanesi, Dahiliye Yoğun Bakım Sevisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hemşire Furkan Keskinoğlu, görev yaptığı yoğun bakım servisinde baygın halde bulundu. Hastanede tedavi altına alınan Keskinoğlu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Furkan Keskinoğlu'nun kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Keskinoğlu Samsun 3. Sayfa Haberler

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