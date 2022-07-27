Son dakika gündem: Hastane içinde silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı Son dakika haberleri: Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesinde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesinde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olay, Fırat Üniversitesi Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre, klinikler B blok önünde iki grup arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada taraflardan biri, belinden çıkardığı silahla ateş açtı. Olayda 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından sedyeyle acil bölümüne kaldırıldı. Kafasından kurşunla yaralanan bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından saldırgan etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. (Kamilcan Kılıç - Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Fırat Üniversitesi Elazığ 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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