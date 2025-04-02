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Hastane İçinde Kavga: Husumetli Aileler Birbirine Girdi

Hastane İçinde Kavga: Husumetli Aileler Birbirine Girdi
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Aydın Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım hastalarını ziyarete gelen husumetli aile üyeleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, çok sayıda polis ekibi hastaneye sevk edilerek tarafları ayırdı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yoğun bakımda yatan hastalarını ziyarete gelen husumetli oldukları öğrenilen aile üyeleri birbirine girdi. Hastane içinde başlayan kavga dışarıya taşarken, Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edilen çok sayıda polis ekibi, tarafları güçlükle ayırdı.

Olay, Aydın Devlet Hastanesi Acil Girişi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun bakımda yatan yakınlarını görmeye gelen ve husumetli oldukları öğrenilen aile üyeleri hastane içerisinde tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen ve hastane dışına taşan tartışma, kavgaya dönüştü. Hastane güvenlik görevlilerinin müdahalesi yetersiz kalınca bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, tarafları güçlükle ayırdı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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