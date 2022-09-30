Hastane çevresinde dilencilik yapan şahsın üzerinden 350 TL çıktı 3. Sayfa Haberleri Afyonkarahisar'da zabıta ekipleri tarafından hastane çevresinde dilencilik yaparken yakalanan şahsın üzerinden yaklaşık 350 TL para çıktı. Afyonkarahisar'da zabıta ekipleri tarafından hastane çevresinde dilencilik yaparken yakalanan şahsın üzerinden yaklaşık 350 TL para çıktı. Afyonkarahisar Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent genelinde dilencilere yönelik çalışmasını sürdürüyor. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi çevresinde yapılan faaliyetler sırasında dilencilik yaptığı tespit edilen bir kişinin yapılan üst aramasında yaklaşık 350 TL para çıktı. Emniyet ekiplerinden destek isteyen Zabıta ekipleri dilencilik yaptığı tespit edilen şahsı zabıta karakoluna götürerek burada cezai işlem yapıldı. Üzerinden 350 TL çıkan dilenci olduğu öne sürülen şahsa 277 TL para cezası uygulandı. - AFYONKARAHİSAR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Karahisar Zabıta 3. Sayfa Haberler

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