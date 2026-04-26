Hasta taşıyan ambulansla otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i sağlık personeli, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Turgutreis Mahallesi Turgutreis Caddesi üzerinde meydana gelen kazada hasta taşıyan 38 ADB 398 plakalı ambulans ile 38 AFC 959 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise ambulansta yaralanan 1 sağlık personeli ile otomobilde yaralanan 1 kişinin ilk müdahalesini yaptı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçlar, incelemelerin ardından çekici ile bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
