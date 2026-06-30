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Hassa'da zeytinlik alan yangını

Hassa'da zeytinlik alan yangını
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Hatay'ın Hassa ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında zeytinlik alan zarar gördü.

Hatay'ın Hassa ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle geniş alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın, Hassa ilçesi Söğüt Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle zeytinlik alandan yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye yangını kontrol altına aldı. Yangında bölgedeki zeytinlik zarar gördü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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