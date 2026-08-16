Hatay'da Ev Yangını Kontrol Altına Alındı
Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Yolçatı Mahallesi'nde müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında ev zarar görürken, olay yerinde emniyet tedbirleri alındı.
Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın, Hassa ilçesine bağlı Yolçatı Mahallesi'nde bulunan müstakil evde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olay yerinde gerekli emniyet tedbirleri sağlandı.
Yangında ev zarar gördü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı