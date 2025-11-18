Haberler

Hasdal-Kemerburgaz Otoyolu'nda Araç Yangını

Hasdal-Kemerburgaz Otoyolu Tayakadın mevkiinde seyir halindeki bir otomobil, motor kısmında çıkan yangın sonucu tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Araçta bulunan iki kişi son anda dışarı çıkarak kurtuldu. Yangın sonrası yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Hasdal-Kemerburgaz Otoyolu Tayakadın mevkiinde, seyir halinde olan bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Alevler kısa sürede otomobili tamamen sardı. Araçta bulunan iki kişi son anda dışarı çıkarak yara almadan kurtuldu. Otomobil ise kullanılmaz hale geldi.

Yangın, sabah saat 08.30 sıralarında Hasdal - Kemerburgaz Otoyolu Tayakadın mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, aracın tamamını etkisi altına aldı. Araçta bulunan iki kişi otomobilden inerek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve yol bakım ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası otomobil tamamen yanarak hurda yığınına döndü. Alevlerin yükseldiği anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Havalimanı yolunda bir şerit trafiğe kapatıldı

Gerçekleşen araç yangını nedeniyle İstanbul Havalimanı'na giden Hasdal - Kemerburgaz Otoyolu üzerindeki bir şerit yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapatıldı. Jandarma ekipleri yol üzerindeki trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Yapılan çalışmalar sonucunda hurda yığınına dönen otomobil yol üzerinden kaldırıldı. Trafik yapılan yol çalışmalarını ardından açılan şeritle normal şekilde akmaya başladı. - İSTANBUL

