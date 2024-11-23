Hasarlı Bina Yıkımı Sırasında İş Makinesi Çöktü
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, hasarlı bir binanın yıkımı sırasında iş makinesi üzerine çökerek büyük bir paniğe sebep oldu. Olayda operatör yara almadan kurtulurken, çevre toz bulutlarıyla kaplandı.
Hasarlı bina yıkım esnasında iş makinesinin üzerine çöktü
MALATYA - - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde hasarlı bir bina yıkım işlemleri esnasında iş makinesinin üzerine çöktü. Ortalığı toz bulutlarının kapladığı olayda operatör ise şans eseri yara almadan kurtuldu.
Sabah saatlerinde Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi Sadrazam sokakta meydana gelen olayda, ağır hasarlı bir bina yıkım işlemleri esnasında iş makinesinin üzerine çöktü.
Olayda iş makinesi operatörü şans eseri yara almaz iken çevreyi ise toz bulutları kapladı.