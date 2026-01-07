Haberler

Sulama kanalında kaybolan sürücü 10 gündür aranıyor

Sulama kanalında kaybolan sürücü 10 gündür aranıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde 29 Aralık 2025 tarihinde sulama kanalına devrilen otomobilin kaybolan sürücüsü Halil Gündüz'ü arama çalışmaları 10. günde devam ediyor. Arama ekipleri, 60 kilometrelik alanda yoğun çalışmalar yürütüyor.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsünü arama çalışmaları 10'uncu gününde de devam ediyor.

Olay, 29 Aralık 2025'te Harran ilçesine bağlı kırsal Buğdaytepe Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle 5 kişinin bulunduğu otomobil sulama kanalına devrildi. Olayda 1 kişi kendi çabalarıyla kurtulurken, 3 kişinin cenazesine ulaşıldı ve 1 kişi kayboldu. Kaybolan otomobil sürücüsü Halil Gündüz'ü (42) arama çalışmaları 10'uncu gününde de devam ediyor. Yaklaşık 60 kilometre alana yayılan arama çalışmalarında ekipler, Küplüce Mahallesi'nde bot yardımı ile çalışmaları yoğunlaştırdı. Aralarında dalgıç polisler, itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin de bulunduğu ekipler, kanal içerisinde ve dışında arama çalışmasını sürdürüyor. Arama çalışmalarında yaklaşık 150 kişi görev yapıyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil

Adalet Bakanı Tunç'tan tartışmalara nokta: Yeni pakette olmayacak
Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal Timurtaş itirafçı olmak istiyor! Tarihi soygundan çete çıktı

Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal'dan beklenmedik karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı

Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
Trump'ın uykularını kaçıran isim! Sürgüne yollamak için planlar yapıyor

Trump'ın uykularını kaçıran isim! Sürgüne yollamak için düğmeye bastı
Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor

Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor
Sanal kumar bağımlılığı, genç öğretmeni hayattan kopardı

Genç öğretmeni ölüme götüren illet! Video yayınlayıp intihar etti
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı

Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
CHP'li eski başkan ofisinde ölü bulundu

CHP'li eski başkan ofisinde ölü bulundu
ABD gözünü kararttı! Grönland için operasyon an meselesi

Trump durmuyor! O ülkeyi ilhak etmek için orduya talimat an mesesi