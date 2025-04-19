Harran'da Sulama Kanalına Düşen 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk, boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Harran ilçesine bağlı kırsal Oğulcuk Mahallesi'nde akşam saatlerinde ortadan kaybolan Ali Bulut (5), mahalle sakinleri ve jandarma ekiplerinin aramaları sonucu gece saat 01.00 sularında sulama kanalında ölü bulundu. Küçük çocuğun cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Oğulcuk Mahallesi'nde toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA