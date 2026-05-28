Şanlıurfa'da kaybolan çocuklar bulundu

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde babalarının mezarını ziyaret ederken kaybolan 2 çocuk, jandarma ekiplerince kırsal alanda sağ olarak bulundu. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu ve ailelerine teslim edildiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan "Kaybolduk, yolu bilmiyoruz" ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri arama çalışması başlattı. 112 Acil'in konum sistemi üzerinden yürütülen koordinasyon ve arama çalışmaları sonucu, kayıp olduğu değerlendirilen A.B. (12) ile H.B. (9), Harran ilçesi Seferköy Mahallesi kırsalında bulundu. Çocukların, babalarının mezarını ziyaret etmek amacıyla otostopla mezarlığa gittikleri, dönüşte yönlerini kaybedince yardım istemek için acil çağrı merkezini aradıkları öğrenildi.

Sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen çocukların, gerekli kontrollerin ardından ailelerine teslim edildiği bildirildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
