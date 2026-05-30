Kaybolan küçükbaş hayvanları jandarma buldu

Şanlıurfa'nın Harran ilçesi kırsalında kaybolan 17 adet küçükbaş hayvan, jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı kırsal Bilgili Mahallesi'nde yaşandı. Küçükbaş hayvanlarını otlatan Mehmet Çaka, gece saat 01.00 sıralarında 17 küçükbaş hayvanının olmadığını fark etti. Hayvanları bulamayan şahıs, durumu Meydankapı Jandarma Karakol Komutanlığına bildirdi. JASAT ekipleri ile birlikte çalışma yapan karakol ekibi, 17 küçükbaş hayvanı arazide bulmayı başardı.

Ekipler tarafından koruma altına alınan hayvanlar, eksiksiz olarak sahibine teslim edildi. - ŞANLIURFA

