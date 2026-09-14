Haberler

Harmankaya Kanyonu’nda ziyaretçilere yangın ve boğulma uyarısı

Harmankaya Kanyonu’nda ziyaretçilere yangın ve boğulma uyarısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik’in Yenipazar ilçesinde bulunan Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı’nda, boğulma ve orman yangınlarına karşı bilgilendirme yapıldı.

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde bulunan Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı'nda, boğulma ve orman yangınlarına karşı bilgilendirme yapıldı.

Yenipazar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, ormanlık alanlarda ateş yakılmaması ve kanyon içerisinde belirlenen güzergahların dışına çıkılmaması konusunda ziyaretçilere uyarılarda bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ülke genelinde 'Sokaklar Güvende' operasyonu! 2 bin 447 şüpheliye adli işlem yapıldı

Ülke genelinde eş zamanlı operasyon! Listede yüzlerce kişi var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büşra bebek çadırda kaybolmuştu! Annesi jandarmadaki ifadesinde gerçeği itiraf etti

Büşra bebek çadırda kaybolmuştu! Annesi korkunç gerçeği itiraf etti
Zenne Arif gözaltındaydı! İzmir’deki ’Ailem Güvende’ operasyonunda 16 tutuklama

Zenne Arif gözaltındaydı! Türkiye'yi sarsan operasyonda yeni gelişme
17 milyon öğrenci dersbaşı yaptı! Okul kapılarındaki yeni uygulama dikkat çekti

17 milyon öğrenci dersbaşı yaptı! Yeni uygulama dikkat çekti
'Vanlı Kara Haydar' hakkında çok ağır iddialar! Tutuklanınca bir bir ortaya döküldü

"Vanlı Kara Haydar" için olay suçlama! İddialar doğruysa vay haline
Milyonlarca çalışana müjde! Maaşlardan yapılacak kesinti rafa kalktı

Milyonlarca çalışana müjdeli haber! Beklenen düzenleme rafa kalktı
Türkiye'nin hemen dibinde! Meis Adası'nda 1 yıl kalana 280 bin TL verilecek

Türkiye'nin hemen dibinde! Bir yıl kalana 280 bin TL maaş verilecek
Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu? Ünlü yorumcuların hepsi aynı şeyi söyledi

İptal edilen golde karar doğru mu? Yorumcuların hepsi hemfikir oldu