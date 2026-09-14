Harmankaya Kanyonu’nda ziyaretçilere yangın ve boğulma uyarısı
Bilecik’in Yenipazar ilçesinde bulunan Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı’nda, boğulma ve orman yangınlarına karşı bilgilendirme yapıldı.
Bilecik'in Yenipazar ilçesinde bulunan Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı'nda, boğulma ve orman yangınlarına karşı bilgilendirme yapıldı.
Yenipazar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, ormanlık alanlarda ateş yakılmaması ve kanyon içerisinde belirlenen güzergahların dışına çıkılmaması konusunda ziyaretçilere uyarılarda bulunuldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı