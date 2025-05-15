Hapis Cezasını Parayla Kaldırdığını İddia Eden Şahıs Tutuklandı

Adliyede hapis cezasını parayla kaldırdığını iddia eden şahıs 'iftira' suçundan tutuklandı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de 'hapis cezasını kaldırmak için 2.5 milyon dolar verdiğini' iddia eden şahıs, çıkarıldığı mahkemece 'iftira' suçundan tutuklandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, 16 Nisan'da Şile ilçesi Karamandere Mahallesi'ndeki bir işletme sahibinin 'hapis cezasını Küçükçekmece Adliyesi'ne 2 buçuk milyon dolar vererek kaldırdığı' iddialarına ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında yapılan incelemede, işletme sahibi Gökhan G'nin 7 Şubat 2022 tarihindeki bir soruşturma çerçevesinde "resmi belgede sahtecilik" suçundan 11 Nisan 2024 tarihinde 2 yıl 1 ay hapis cezası aldığı tespit edildi. Söz konusu şahsın cezasının adli makamlarca 15 Kasım 2024 tarihinde kaldırıldığı ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında şüpheli Gökhan G., İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 14 Mayıs'ta Şile'de yakalandı. Emniyetteki işlemleri biten şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "iftira" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.