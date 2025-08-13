Hapis Cezası Bulunan Şahıs Adıyaman'da Yakalandı
Adıyaman Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahla yağma suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan M.D. isimli şahsı yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adıyaman Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.
Edinilen bilgilere göre, Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde silahla yağma suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. (39) isimli şahsı yakalandı.
Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa