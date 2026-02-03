Erzincan'da 13 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Erzincan'da hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Erzincan merkezde asayiş uygulaması yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak yaya olarak kaçan şahıs, kısa süren kovalamaca sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahsın sahte kimlik kullandığı tespit edilirken, yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda narkotik suçlardan firari olduğu ve hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından şahıs, cezaevine teslim edildi. - ERZİNCAN