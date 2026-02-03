Haberler

Erzincan'da 13 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı

Erzincan'da 13 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'da 13 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari bir şahıs, polis ekiplerinin kovalamacasının ardından yakalandı. Yaya olarak kaçmaya çalışan şahısın sahte kimlik kullandığı da tespit edildi.

Erzincan'da hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Erzincan merkezde asayiş uygulaması yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak yaya olarak kaçan şahıs, kısa süren kovalamaca sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahsın sahte kimlik kullandığı tespit edilirken, yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda narkotik suçlardan firari olduğu ve hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından şahıs, cezaevine teslim edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Trump'a ortaya saçılan bu fotoğraflar soruldu, bakın yanıtı ne oldu

Ortaya saçılan bu fotoğraflar soruldu, bakın yanıtı ne oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni paket
Ülke şokta! Eski bakan da sapık milyarderin evinden çıktı

Ülke şokta! Eski bakan da sapık milyarderin evinden çıktı
AK Partili Akbaşoğlu'ndan emeklilere: Gabar'ı bekleyin

AK Partili isimden emeklilere: Gabar'ı bekleyin
Ademola Lookman, Atletico Madrid'de! Bonservisi ve maaşı belli oldu

Lookman imzayı attı! İşte bonservisi ve maaşı
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni paket
Fenerbahçe'de ayrılık! En-Nesyri maç sonunda takımla vedalaştı

Ayrılık! Maç sonunda takım arkadaşlarıyla vedalaştı
İçinden gelen sese kulak verdi, kayıp yaşlı kadını ormanda buldu

İçinden gelen sese kulak verdi, ormanlık alanda buldu