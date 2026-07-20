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Biçerdöverde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Biçerdöverde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Diyarbakır'ın Hani ilçesinde bir tarlada biçerdöverde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde biçerdöverde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde ilçenin Gürbüz Mahallesi'nde tarlada biçerdöverde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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