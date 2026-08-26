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Hamzabeyli'nde 288 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Hamzabeyli'nde 288 Kilo Esrar Ele Geçirildi
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Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda Türkiye’ye giriş yapan bir tırda, dedektör köpek Atlas’ın da katıldığı aramada 287 kilo 910 gram esrar ele geçirildi.

Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda Türkiye'ye giriş yapan bir tırda, dedektör köpek Atlas'ın da katıldığı aramada 287 kilo 910 gram esrar ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine tırda detaylı arama gerçekleştirdi. Dedektör köpek Atlas'ın da katıldığı aramada, 255 ayrı paket içerisinde toplam 287 kilo 910 gram esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu maddeye el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik çalışmalarının kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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