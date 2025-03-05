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Hamile Kadın İlaçla Düşürdüğü Bebeğini Boş Arsaya Attı

Hamile Kadın İlaçla Düşürdüğü Bebeğini Boş Arsaya Attı
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İstanbul Güngören'de 6 aylık hamile bir kadın, düşük yaparak bebeğini boş bir arsaya attı. Olay sonrası anne ve baba gözaltına alındı, anne adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Güngören'de 6 aylık hamileyken ilaç içip bebeğini düşürdükten sonra boş bir arsaya atan anne, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güngören Güneştepe Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen iddiaya göre, sokak üzerinde bulunan boş bir arsada oyun oynayan çocuklar tarafından taşların arasına gizlenmiş şekilde ölü cenin bulunmuş, 6 aylık hamile kadının bir hafta öncesinde ilaç içerek düşük yaptığı ve cenini araziye bırakıldığı tespit edilmişti. Olay sonrası bebeğin babası olduğu belirlenen H.A. ve anne P.N.D. yakalanarak gözaltına alınmıştı. Ekiplerin çalışmalarının ardından arsada bulunan cenin ise Adli Tıp Kurumu morguna gönderilmişti.

Anne ve baba emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından "çocuk düşürme" suçundan Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından şüpheli anne P.N.D. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. H.A. isimli babanın ise savcılıktan serbest bırakıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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