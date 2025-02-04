Hamile Hemşire Özge Özçelik Pala, Beyin Ölümünün Ardından Hayatını Kaybetti

İzmir'de özel bir hastanede hemşire olarak görev yapan Muğlalı Özge Özçelik Pala, hamileyken beyin kanaması geçirmiş, beyin ölümü gerçekleşmişti. Muğlalı hemşire Özge Özçelik Pala'nın 7 günlük mücadelenin ardından kalbinin durması sonrası yaşamını yitirdi.

Hemşire Özge Özçelik Pala, vefatının ardından doğum yeri olan Muğla'nın Menteşe ilçesi Kafaca Mahallesinde toprağa verildi. İkindi namazı sonrası Kafaca Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Kafaca Mezarlığında toprağa verilen Özge hemşirenin cenaze törenine ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. - MUĞLA