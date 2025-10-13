Hamas'tan İsrail'e Yeni Esir Teslimatı

Hamas, İsrail ile varılan ateşkes anlaşması kapsamında 13 esiri daha Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) yetkililerine teslim etti.

İsrail ile Hamas arasında anlaşmaya varılan ateşkes anlaşması kapsamında bugün 2. esir takası da gerçekleşti. Hamas, İsrail ile varılan ateşkes anlaşması kapsamında 13 esiri daha Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) yetkililerine teslim etti. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, "Geri dönen 13 esir, şu anda Gazze Şeridi'nde İsrail ordusu ve İsrail iç istihbarat servisi Shin Bet güçleriyle buluştu ve İsrail topraklarına doğru yola çıktılar. İsrail'e vardıklarında ilk tıbbi değerlendirmeden geçecekler. İsrail ordusu komutanları ve askerleri, ülkeye dönenleri selamlıyor ve kucaklıyor. İsrail ordusu sözcüsü, kamuoyundan sorumluluk ve duyarlılık göstermesini, geri dönenlerin mahremiyetine saygı duymasını ve yalnızca resmi bilgilere itibar edilmesini rica etmektedir" denildi.

Hamas'ın bugün hayatını kaybetmiş 28 İsrailli esirin cenazesini de teslim etmesi bekleniyor.

Hamas bu sabah erken saatlerde ilk 7 esiri serbest bırakmıştı. - GAZZE