Hamas'tan İsrail'e 2 Esir Cesedi Teslimi

Hamas, ateşkes anlaşması kapsamında 2 İsrailli esirin cesedi daha İsrail'e teslim etti.

Hamas, varılan ateşkes anlaşması kapsamında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ölen 2 İsrailli esirin daha cesedini Kızılhaç aracılığıyla İsrail'e teslim etti. İsrail ordusu, cesetlerin incelenmesinin ardından Gazze Şeridi'nden çıkarıldığını açıkladı. Teslim alınan ceset, kimlik tespiti için İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Abu Kabir Adli Tıp Kurumu'na sevk edilecek.

Hamas, cesedini teslim ettiği esirin kimliğini açıklamadı. Hamas, ateşkes anlaşmasının ardından şu ana kadar İsrail saldırılarında ölen 28 esirden 15'inin cesedini İsrail'e teslim etti. - GAZZE ŞERİDİ