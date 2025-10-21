Haberler

Hamas'tan İsrail'e 2 Esir Cesedi Teslimi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas, ateşkes anlaşması çerçevesinde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ölen 2 İsrailli esirin cesedini Kızılhaç aracılığıyla İsrail'e teslim etti. Totalde 15 esir cesedi teslim edildi.

Hamas, ateşkes anlaşması kapsamında 2 İsrailli esirin cesedi daha İsrail'e teslim etti.

Hamas, varılan ateşkes anlaşması kapsamında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ölen 2 İsrailli esirin daha cesedini Kızılhaç aracılığıyla İsrail'e teslim etti. İsrail ordusu, cesetlerin incelenmesinin ardından Gazze Şeridi'nden çıkarıldığını açıkladı. Teslim alınan ceset, kimlik tespiti için İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Abu Kabir Adli Tıp Kurumu'na sevk edilecek.

Hamas, cesedini teslim ettiği esirin kimliğini açıklamadı. Hamas, ateşkes anlaşmasının ardından şu ana kadar İsrail saldırılarında ölen 28 esirden 15'inin cesedini İsrail'e teslim etti. - GAZZE ŞERİDİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Dünyanın gözünü diktiği Trump-Putin zirvesi iptal edildi

Dünyanın gözünü diktiği barış zirvesi iptal edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Stuttgart cephesinden Fenerbahçe'yi kızdıracak açıklama

Stuttgart'tan Fenerbahçe'yi kızdıracak açıklama
Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan bu gece başlıyor

Herkes ekranlarının başına! Milyonların beklediği heyecan başlıyor
Galatasaray 13 yıl sonra bir ilki istiyor

Galatasaray 13 yıl sonra bir ilki istiyor
TSK'nın Irak ve Suriye'deki görev süresi 3 yıl daha uzatıldı

Türkiye'nin iki komşu ülkedeki görev süresi uzatıldı
Stuttgart cephesinden Fenerbahçe'yi kızdıracak açıklama

Stuttgart'tan Fenerbahçe'yi kızdıracak açıklama
Fenerbahçe'de Ederson depremi

Fenerbahçe'de Ederson depremi
Gelecek yılların Dünya Kupası'na damga vuracaklar! Futbolun parlayan yıldızı Fas

Bu takım gelecek yılların Dünya Kupası'na damga vuracak
İnci Taneleri geri dönüyor! Yılmaz Erdoğan beklenen açıklamayı yaptı

İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu! Yılmaz Erdoğan duyurdu
ABD'de alışverişe çıkan Türk genci, aldığı ürünle ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu

Türk genci, ABD'de aldığı ürünle ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu
Kairat, Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk puanını aldı

Şampiyonlar Ligi tarihlerinde ilk puanlarını kazandılar
Bursa'da su kesintisi 6 gün daha uzatıldı

Susuzluk kaderleri oldu! Bursalıları çileden çıkaracak yeni karar
Özel kanun teklifini imzalayıp Erdoğan'a çağrıda bulundu

Canlı yayında imzayı atıp Erdoğan'a çağrıda bulundu
Beşiktaş'ta 2 ayrılık kararı birden

Beşiktaş'ta 2 ayrılık kararı birden! Bir isim çok sürpriz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.