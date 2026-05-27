Hamas, Kassam Tugayları Komutanı Odeh'in öldüğünü doğruladı

Hamas, askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Odeh'in akıbeti hakkında açıklamada bulundu. Hamas, Odeh'in dün İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğini doğrulayarak, Odeh'in eşi ve iki çocuğuyla birlikte İsrail tarafından öldürüldüğünü aktardı. Hamas, Odeh'in yerine kimin geçeceğini ise açıklamadı.

Odeh, geçen hafta İzzeddin el-Haddad'ın yerine İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı olarak atanmıştı. - GAZZE ŞERİDİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı