Hamas, İsrail'e 2 Esirin Daha Cenazesini Teslim Etti

Güncelleme:
Hamas, ateşkes anlaşması çerçevesinde İsrail'e 2 İsrailli esirin daha cenazesini teslim etti. Toplamda, Hamas 28 esirden 10'unun cenazesini Kızılhaç aracılığıyla teslim etmiş oldu.

Hamas, varılan ateşkes anlaşması kapsamında İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden 2 İsrailli esirin daha cenazesini Kızılhaç aracılığıyla İsrail'e teslim etti. Cenazeler, Kızılhaç tarafından Gazze Şeridi'ndeki İsrail ordu birlikleri tarafından teslim alındı. Yapılan incelemenin ardından cenazeler İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Abu Kabir Adli Tıp Kurumu'na sevk edilecek.

Hamas, ateşkes anlaşmasının ardından son teslim ile bugüne kadar İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 28 esirden 10'unu Kızılhaç aracılığıyla İsrail'e teslim etti.

"Geriye kalan cenazelerin bulunması ve çıkarılması için ise özel ekipman gerekiyor"

Hamas, İsrail'in esirlerin cenazelerini teslimi konusundaki anlaşma şartını yerine getirmemekle suçlamasının ardından yaptığı açıklamada, ateşkes anlaşmasına bağlı olduklarını vurgulayarak, "Elimizdeki tüm canlı esirleri ve ulaşabildiğimiz cenazeleri teslim ettik. Geriye kalan cenazelerin bulunması ve çıkarılması için ise özel ekipman gerekiyor. Bunu için büyük çaba sarf ediyoruz" dedi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
