Hamas, Cenazeleri Teslim Ettiklerini Açıkladı

Güncelleme:
Hamas, İsrail ile varılan ateşkes anlaşması gereği tüm canlı esirleri ve ulaşabildiği cenazeleri teslim ettiğini açıkladı. İsrail ise Hamas'ı anlaşmadaki şartları yerine getirmemekle suçluyor.

Hamas, "Elimizdeki tüm canlı esirleri ve ulaşabildiğimiz cenazeleri teslim ettik. Geriye kalan cenazelerin bulunması ve çıkarılması için ise özel ekipman gerekiyor" açıklamasını yaptı.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması kapsamında yapılan esir takasında cenazelerin iadesi sürerken, İsrail ise Hamas'ı esirlerin cenazelerini teslimi konusundaki anlaşma şartını yerine getirmemekle suçladı.

İsrail'in iddialarının ardından açıklama yapan Hamas, ateşkes anlaşmasına bağlı olduklarını vurgulayarak, "Elimizdeki tüm canlı esirleri ve ulaşabildiğimiz cenazeleri teslim ettik. Geriye kalan cenazelerin bulunması ve çıkarılması için ise özel ekipman gerekiyor. Bunu için büyük çaba sarf ediyoruz" dedi.

Hamas, daha önce yaptığı açıklamada ise 2 İsrailli esirin daha cenazesinin akşam saatlerinden teslim edeceğini açıkladı.

İsrail ordusu, Kızıl Haç ekiplerinin Hamas'tan 2 İsrailli esirin daha cenazesini teslim almak üzere yola çıktığını açıkladı.

Hamas, anlaşma kapsamında bugüne kadar 8 cenazeyi İsrail'e teslim etti. İsrail, dün teslim edilen cenazelerden birinin esirlere ait olmadığını iddia etti. - GAZZE ŞERİDİ

