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Hamas, ABD-İsrail Çifte Vatandaşı Esiri Serbest Bıraktı

Hamas, ABD-İsrail Çifte Vatandaşı Esiri Serbest Bıraktı
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Hamas, serbest bıraktığı ABD-İsrail çifte vatandaşı Edan Alexander'ı Kızıl Haç ekiplerine teslim etti. Serbest bırakma, ateşkes müzakereleri ve insani yardımlar için yapılan çabaların bir parçası olarak gerçekleşti.

Hamas, serbest bıraktığı ABD- İsrail çifte vatandaşı esir Edan Alexander'ı Kızıl Haç ekiplerine teslim etti.

Hamas, ABD- İsrail çifte vatandaşı esir Edan Alexander'ı serbest bıraktı. Hamas, Alexander'ın Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus bölgesinin kuzeyinde Kızıl Haç ekiplerine teslim edildiğini aktardı. Hamas, Alexander'ın "ateşkesin sağlanması, sınır kapılarının açılması ve Gazze Şeridi'ne insani yardım girişine izin verilmesi için yoğunlaştırılan çabaların" bir parçası olarak ABD yönetimiyle yapılan temaslar sonucu serbest bırakıldığını belirtti. Hamas, "Ciddi müzakerelerin esirler konusunda somut sonuçlar elde edilmesini sağlayabileceğine inanıyoruz. Saldırganlığın devam etmesi ise esirlerin hayatlarını tehlikeye atmaktan başka bir işe yaramayacaktır" dedi.

Hamas, ayrıca kapsamlı ve sürdürülebilir bir ateşkes anlaşması ve Gazze'nin yeniden inşası için müzakerelere hazır olduğunu bir kez daha yineleyerek, ABD Başkanı Donald Trump'a Gazze'ye yönelik saldırıları sona erdirmeye yönelik çabaları sürdürme çağrısında bulundu.

İsrail, Alexander'ın serbest bırakıldığını doğruladı

İsrail ordusu, Alexander'ın serbest bırakıldığını doğrulayarak, "Kızıl Haç tarafından verilen bilgiye göre bir rehine kendilerine teslim edildi ve Gazze'deki İsrail ordusuna bağlı güçlere doğru yola çıktı" dedi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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