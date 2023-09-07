Halk Tv konuğu Filiz Saraç kimdir? İstanbul Baro Başkanı Filiz Saraç kaç yaşında, nereli? Filiz Saraç biyografisi!

Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu İstanbul Baro Başkanı Filiz Saraç oldu. Halk Tv konuğu Filiz Saraç kimdir ve Filiz Saraç kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Filiz Saraç kimdir? Filiz Saraç kaç yaşında, nereli?