Haliliye Kaymakamı Dr. Şahin, Acil Servisi Ziyaret Etti

Haliliye Kaymakamı Dr. Muhammed Serkan Şahin, gece vakti acil servisi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Haliliye Kaymakamı Dr. Muhammed Serkan Şahin, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haliliye Ek Hizmet Binasının acil servisini ziyaret ederek, sağlık çalışanları ve hastalarla bir araya geldi. Ziyaret esnasında acil servisin yoğun çalışma temposunu yerinde inceleyen Şahin, sağlık personelinden acil servisin işleyişi hakkında kapsamlı bilgi aldı.

Hastalarla yakından ilgilenen ve geçmiş olsun dileklerini ileten Kaymakam Şahin, onların ihtiyaçlarını dinleyerek moral verdi. Sağlık hizmetlerinin aksamadan sürdürülebilmesi için gereken her türlü desteği sağlama konusunda da hazır olduklarını belirten Şahin, hastane yönetimi ve sağlık çalışanlarına özverili çalışmaları için teşekkür etti.

Ziyaret sonunda açıklama yapan Kaymakam Şahin, "Fedakar sağlık çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Sağlık hizmetlerinin kesintisiz devamı için gereken her türlü desteği vereceğiz" ifadesini kullandı. - ŞANLIURFA