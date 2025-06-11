Haliç Metro Köprüsü'nde Bunalıma Giren Kadın Kurtarıldı

Haliç Metro Köprüsü'nde Bunalıma Giren Kadın Kurtarıldı
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İstanbul Fatih'te Haliç Metro köprüsünün altında demirlerden sarkan bir kadın, polis ekipleri tarafından ikna edilerek kurtarıldı. Olay anları vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

İstanbul Fatih'te bir kadın, Haliç Metro köprüsünün altındaki demirlerden sarkmaya başladı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, polis ekiplerinin ikna ederek kurtardığı kadını sahilde oturan vatandaşlar çekirdek yiyerek izledi.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Fatih'te bulunan Haliç Metro köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bunalıma girdiği öne sürülen bir kadın, metro köprüsünün alt kısmında bulunan demirlerden sarkmaya başladı. Kadının sarktığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sahil Güvenlik ekipleri denizde önlem alırken, polis ekipleri köprünün alt kısmındaki demirler üzerinden sarkan kadını ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra ikna edilen kadın yürüyüş yoluna çıkarıldı.

Yaşanan o anlar vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, sahil kenarında oturan vatandaşların o anları çekirdek yiyerek izlediği görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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