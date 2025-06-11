Haliç Metro Köprüsü Altında Yaşanan Gergin Anlar

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İstanbul Fatih'te Haliç metro köprüsünün altındaki demirlerden sarkan bir kadın, polis tarafından ikna edilerek kurtarıldı. Olayın tanıkları, durumu cep telefonlarıyla kaydederken, sahilde oturanlar bunun yanı sıra çekirdek yiyerek olayı izlediler.

Haliç Metro köprüsünün altındaki demirlerden sarkan kadını çekirdek yiyerek izlediler

İSTANBUL - İstanbul Fatih'te bir kadın, Haliç metro köprüsünün altındaki demirlerden sarkmaya başladı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, polis ekiplerinin ikna ederek kurtardığı kadını sahilde oturan vatandaşlar çekirdek yiyerek izledi.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Fatih'te bulunan Haliç Metro köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bunalıma girdiği öne sürülen bir kadın, metro köprüsünün alt kısmında bulunan demirlerden sarkmaya başladı. Kadının sarktığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sahil Güvenlik ekipleri denizde önlem alırken, polis ekipleri köprünün alt kısmındaki demirler üzerinden sarkan kadını ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra ikna edilen kadın yürüyüş yoluna çıkarıldı.

Yaşanan o anlar vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, sahil kenarında oturan vatandaşların o anları çekirdek yiyerek izlediği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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