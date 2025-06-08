Halfeti'de Traktör Devrildi: 3 Yaralı

Halfeti'de Traktör Devrildi: 3 Yaralı
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Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü ve yanındaki iki kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Çakallı kırsal Mahallesi'nde yaşandı. Metin B.'nin kullandığı 63 LK 285 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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