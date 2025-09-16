Haberler

Halfeti'de Jandarmadan Su Üstü Denetimi

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde jandarma ekipleri, teknelerde denetim yaparak vatandaşların can güvenliğini sağladı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde su üzerinde devriye gezen jandarma ekipleri, teknelerde denetim gerçekleştirdi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Bot Timi tarafından Halfeti'de su üstündeki devriye faaliyetlerinde teknelerde denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde bayrak, can yeleği, can simidi, yangın söndürme cihazları, ruhsat, iç suya elveriş belgesi, bağlama kütüğü ruhsatnamesi, tonilato belgesi, gemi sevk ve idare belgeleri kontrol edildi. Gemi personeli de bilgilendirilerek vatandaşların can güvenliğinin öncelikli olduğu belirtildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
