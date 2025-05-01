Bolu'daki otel faciasında yangının çıkış anı kamerada

78 kişiye mezar olan oteldeki yangının çıkış anı kamerada
İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı

İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı
Tepetaklak olan altın fiyatları için dudak uçuklatan tahmin

Tepetaklak olan altın fiyatları için dudak uçuklatan tahmin
Bakan Uraloğlu: Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız

Bakanlardan peş peşe Kanal İstanbul açıklaması: Kesinlikle yapacağız

Halfeti'de Bıçaklı Saldırı: Baba Hayatını Kaybetti, Anne Ağır Yaralı

Halfeti'de Bıçaklı Saldırı: Baba Hayatını Kaybetti, Anne Ağır Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kişi babasını bıçaklayarak öldürdü, annesini ise ağır yaraladı. Olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde bir şahsın bıçakla saldırdığı babası hayatını kaybederken, annesi ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay dün gece Halfeti ilçesine bağlı kırsal Kayalar Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Almanya'dan bir süre önce döndüğü öğrenilen ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Nurettin D. (43), babası Cuma (65) ve annesi Reyhan D.'yi (64) bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede Cuma D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan anne ise Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nurettin D., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.