Halfeti'de Bıçaklı Saldırı: Baba Hayatını Kaybetti, Anne Ağır Yaralı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde bir şahsın bıçakla saldırdığı babası hayatını kaybederken, annesi ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay dün gece Halfeti ilçesine bağlı kırsal Kayalar Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Almanya'dan bir süre önce döndüğü öğrenilen ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Nurettin D. (43), babası Cuma (65) ve annesi Reyhan D.'yi (64) bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede Cuma D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan anne ise Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nurettin D., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA