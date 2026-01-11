Haberler

SDG'nin Halep'teki saldırılarında can kaybı 24'e yükseldi

Güncelleme:
Suriye ordusunun Halep'teki başarılı operasyonları sırasında PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'nin saldırılarında hayatını kaybeden sivil sayısı 24'e, yaralananların sayısı ise 129'a yükseldi. Halep Vali Yardımcısı, terörden arındırılan Eşrefiye'de hayatın normale döndüğünü belirtti.

Suriye ordusunun PKK/ Ypg'nin Suriye uzantısı SDG'nin Halep'teki saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısı 24'e, yaralananların sayısı 129'a yükseldi.

Suriye ordusu, Halep'te PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'ye yönelik operasyonlarını başarıyla tamamladı. Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde gerçekleştirilen operasyonlar sırasında terör örgütü SDG'nin düzenlediği saldırılar sonucu ise çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Halep sağlık yetkilileri SDG saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 24'e, yaralananların sayısının da 129'a yükseldiğini açıkladı.

Halep Vali Yardımcısı Fawwaz Helal, terörden arındırılan Eşrefiye'de hayatın normale döndüğünü ve halkın geri dönmeye başladığını duyururken, Şeyh Maksud'da ise ordu birliklerinin mayın temizleme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Abdi'den ateşkes açıklaması

Öte yandan, SDG'nin elebaşı Mazlum Abdi, gece saatlerinde yaptığı açıklamada, uluslararası arabuluculuk yoluyla bir ateşkes mutabakatına varıldığını ve teröristlerin Halep'ten tahliyesi konusunda anlaşmaya ulaşıldığını açıkladı.

Anlaşma kapsamında, bölgeden terör unsurlarının çıkış süreci devam ediyor. - HALEP

