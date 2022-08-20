Haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 41 hükümlü şahıs yakalandı 3. Sayfa Haberleri Haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 41 hükümlü şahıs yakalandı İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri 90 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 41 hükümlü şahıs yakalandı İSTANBUL - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri 90 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleşen operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 41 hükümlü şahıs yakalandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde İstanbul'da 90 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 41 hükümlü şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 34 yıl cezası olan şahıs yakalandı Aranan şahıslar büro amirliği ekiplerinin operasyonuyla yakalanan Tuncay Ç.'nin 34 yıl 2 ay 'yağma' suçundan kesinleşmiş cezasının olduğu öğrenildi. Öte yandan Güven B. 10 yıl 4 ay 'yağma', Nevzat Y. 10 yıl 'zimmet', Kenan T. 9 yıl 9 ay 'hırsızlık', Cahit D. 9 yıl 2 ay 'yağma', Müslüm B. 8 yıl 8 ay 'hırsızlık', Veyis A. 7 yıl 4 ay 24 gün 'cinsel taciz', Celal Ş. 6 yıl 9 ay 'cinsel istismar', Faruk K. 6 yıl 8 ay 'yağma', Mustafa K. 6 yıl 3 ay 'hırsızlık' suçlarından kesinleşmiş cezaları olduğu öğrenildi. Operasyonla cinayetten aranan iki şahıs gözaltına alındı Ekiplerin operasyonunda H.G. 13 yıl 4 ay ve F.Ç. 11 yıl 3 ay olmak üzere cinayet suçundan kesinleşmiş cezası olduğu öğrenildi. Toplamda 41 şahıs yakalanarak haklarında gerekli işlemlerin yapılması için yakalama yapılan bölge Polis Merkezi Amirliklerine teslim edildi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur Aranan Şahıslar Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü İstanbul 3. Sayfa Haberler

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