BARIŞ BOYUN ŞEBEKESİNE YÖNELİK OPERASYONDA 92 ŞÜPHELİDEN 46'SI TUTUKLANDI

SUÇ örgütü lideri Barış Boyun şebekesine yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 92 şüpheliden 46'sı tutuklandı. 46 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulanmasına karar verildi. Öte yandan firari örgüt yöneticisi Zafer Boyun da dün yakalanarak gözaltına alındı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kırmızı bültenle aranan ve İtalya'da yakalanan Barış Boyun liderliğindeki silahlı organize suç örgütüne yönelik geçtiğimiz hafta operasyon düzenlenmişti. Yakalanarak gözaltına alınan 92 şüpheli emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün İstanbul Adliyesine çıkarıldı. Savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden 81 tutuklama talebiyle, 11'i ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan şüphelilerden 46'sı tutuklanırken, 46'sı hakkında ise adli kontrol kararı uygulanmasına karar verildi.

ÖRGÜTLÜ SUÇLAR BÜROSUNCA SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR

Barış Boyun liderliğindeki organize suç örgütüne yönelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "Kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, silahlı kasten yaralama, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, silah ticareti, mala zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, silahla tehdit" suçlarından soruşturma yürütülüyor. Polisin düzenlediği operasyonlarda çok sayıda silah, fişek ve az miktarda uyuşturucu madde ele geçirilmişti.