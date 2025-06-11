Hakkında Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
Van'ın Muradiye ilçesinde, 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.K. isimli şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Van'ın Muradiye ilçesinde hakkında 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.K. isimli şahıs yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, jandarma ekiplerinin firari suçlulara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan hakkında 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.K. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa