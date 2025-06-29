Hakkında 7 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Bulunan Şahıs Kuşadası'nda Yakalandı

Hakkında 7 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Bulunan Şahıs Kuşadası'nda Yakalandı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.M. isimli şahıs başarılı bir operasyonla yakalandı. Jandarma ekipleri, huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla aranan şahısları avlamaya devam ediyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) tarafından yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan jandarma ekipleri başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada 'binanın eklentileri içinde muhafaz altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.M. isimli şüpheli şahıs kıskıvrak yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.M. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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