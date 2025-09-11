Hakkında 24 Yıl Hapis Cezası Bulunan Ozan H. Yakalandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde hakkında 24 yıl 7 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 28 yaşındaki Ozan H., polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Ozan H.'nin peşine düşen ekipler, gece saat 22.00 sıralarında bir adrese operasyon düzenledi. 18 ayrı suç kaydı bulunan Ozan H.'nin hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından cezası olduğu öğrenildi. İncirliova polisi tarafından gözaltına alınan Ozan H., Aydın Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - AYDIN