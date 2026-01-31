Haberler

Hakkında 13 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Hakkında 13 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Güncelleme:
Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen operasyon sonucunda, hakkında toplamda 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.N.İ isimli şahıs yakalandı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanılması suçundan da tahkikata başlandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nce aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda hakkında 13 yıl hapis cezası bulunan şahıs kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen faaliyetler kapsamında, Erzurum Asliye Ceza İlamat Masası tarafından Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 12 yıl 6 ay ve Artvin İlamat ve İnfaz bürosunca birinci ila dördüncü fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesine iştirak etmeksizin, bunların konusunu oluşturan eşyayı. bu özelliğini bilerek ve ticari amaçla satmak suçundan 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen M.N.İ isimli şahıs yakalandı. Cumhuriyet Savcısı ile yapılan görüşmede; başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanılması suçundan ayrıca tahkikata başlanılan şahıs mevcut arama müzekkereleri doğrultusunda tutuklanarak Patnos kapalı cezaevine teslim edildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
