Hakkında 12 Yıl Ceza Bulunan Dolandırıcı, Jandarma Tarafından Yakalandı

Aydın'da Hamidiye Jandarma Otoyol Karakol Komutanlığı ekiplerinin dikkati sayesinde hakkında 12 yıl 1 ay hapis cezası bulunan ve başkasına ait sürücü ehliyetini beyan eden şahıs yakalandı.

Aydın'da jandarma ekiplerinin vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Denizli-Aydın Otoyolu Efeler gişelerinde uygulama yapan jandarma ekipleri bir aracı durdurdu. Kontrol sırasında araç sürücüsünün hareketlerinden şüphelenen ekipler, sürücünün başkasına ait sürücü ehliyetini beyan ettiğini, gerçek kimliğinin M.B. olduğunu ve şahsın, 'Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 1 ay hapis cezası bulunduğunu tespit etti. Hakkında 'Kamu Görevlisine Yalan Beyanda Bulunmak' suçundan da işlem yapılan şahıs gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN